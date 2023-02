Správný odraz od podlahy zajistila v bytě patchworková dlažba

Se svým mužem Martinem tvoří designérka Kristýna Karešová velmi schopný tandem a výsledkem jejich společné práce pod hlavičkou EGO Design je vždy nějak zajímavé a vkusné bydlení. Příkladem toho je i zrekonstruovaný byt určený k pronájmu. Ač má autorka návrhu zařízení bytu ekonomické a technické vzdělání, již mnoho let se zabývá interiérovým designem a její počiny teď již veřejně nesou první velmi kvalitní ovoce.

Právě díky svému vzdělání dokáže pracovat s rozpočtem, který majitel do realizace hodlá investovat. Při zařizování prý vždy začíná od podlahy. Prostor si promítne v hlavě, namaluje půdorys, navrhne jeho šikovné změny a vybere typ, barvu a vzor podlahové krytiny. Ta potom poslouží jako odrazový můstek pro další zařízení.

V tomto víc než padesátimetrovém bytě byly příčky v takovém stavu, že bylo lepší je zbourat a nově postavit v trošku lepším uspořádání. Třeba v předsíni zmizela komora a o tento prostor se místnost zvětšila. Komora se pak přesunula za dveře do zadní části kuchyně, jejíž uspořádání je situované do dvou rovnoběžných linií.

Praktickým prostorovým řešením bylo využití „výkusu“ mezi kuchyní a ložnicí, kam přišla ze strany kuchyně umístit část kuchyňské linky a z druhé strany ložnice včlenit vestavěná šatní skříň. Vše je ve vestavbě, takže nábytek pěkně lícuje se zdí a nevyčnívá do prostoru. V obývacím pokoji je dále přizděná nízká příčka, která slouží k oddělení jídelny od obývací části.

Dalším fíglem, kterým designérka dostala do interiéru více světla, jsou prosvětlené stropy v kuchyni, předsíni a v koupelně. V zásadě se jedná o to, že se na strop ukotví „had“ z LED svítidel, který se zaklopí fólií z materiálu Vecta, jež je uchycená v hliníkovém rámu. Takto prosvětlený strop pak vytváří iluzi denního světla.

Na zakázku pak podle svých návrhů nechala u truhlářské firmy vyrobit kuchyň, skříňku pod televizi, pod umyvadlo, stěnu do předsíně a kompletní nábytek do ložnice. Jediné, co z bílého nábytku kupovala, byly bílé čtvercové moduly, které jsou na zdi nad televizí.