Architekti zvolili pro radnici materiály, jejichž schopnost pohltit zvuk si nejprve vyzkoušeli virtuálně

O významu materiálů z hlediska jejich schopnosti absorpce hluku má naprosto jasno akustická konzultantka Denize Hadzalicová, která je přesvědčená, že z dlouhodobého hlediska je právě akustika mnohem důležitější než vzhled. „Na vzhled nakonec zapomenete, přestanete jej vnímat. Je to stejné, jako když máte výhled na oceán. Po čase jej přestanete vnímat. Zvuky ale nikdy vnímat nepřestanete,“ říká.

Změnu ve zvukovém komfortu po rekonstrukci zaznamenali i samotní pracovníci radnice. „Když přijdete k nám do kontaktního centra, cítíte to. Je tu větší ticho, i když je tu hodně lidí,“ pochvaluje si Ewa Benéová, která pracuje jako recepční na radnici přes dvacet let. „Můžeme tam spolu všichni být a mluvit a přitom se nerušíme,“ dodává.