Bydlíte v příliš rušné ulici? Vhodně vybraná okna vám zajistí doma klid

Opatření oken s vrstvenými skly a s fólií je pak praktické v přízemí i z hlediska zabezpečení objektu proti vloupání. Rozbití okna eventuálnímu násilníkovi nebude trvat příliš dlouho, ovšem vytvořit v něm otvor, díky němuž by do objektu pronikl, to už je jiná. A to je velmi důležité. Čím více času musí zloděj strávit vytvářením otvoru v okně (byť jen na prostrčení ruky), tím více roste riziko, že jej někdo přistihne. Není výjimkou, že právě okna zabezpečená folií zloděje po rozbití skla od dalšího pokusu odradí a majitelé tak skončí „pouze“ s poškozeným oknem.