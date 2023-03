Toto jsou kritéria, podle nichž vybíráme dveře do bytu

Posuvné dveře do pouzdra v otevřeném stavu nijak nezasahují do místnosti. Při osazení ale vyžadují větší stavební zásahy. Pouzdro pro zasouvací dveře je stavební prvek tvořící průchozí otvor a plechovou „kapsu“, do níž zajíždějí a která nahrazuje část příčky. Proto je nutné ve zdi připravit otvor dvojnásobně širší než pro standardní dveře. Konstrukce nemá nosnou funkci, tudíž nad ní vždy musí být v celé délce stavební překlad. Stavební pouzdra pro jednokřídlé i dvoukřídlé verze budujeme do zděné stěny, sádrokartonové příčky a dalších systémů suché výstavby.