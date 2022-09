Ticho, či hluk? Myslete na kvalitu bydlení

Na neustálé zvuky, jež nás provází přes den, jsme zvyklí, ale doma je nutné mít ticho. Patří to k odpočinku a regeneraci těla, duše. Dlouhodobé působení hluku může vést i k narušení imunitního systému, uvolňují se stresové hormony adrenalin, noradrenalin (tento stresový hormon se uvolňuje nejvíce v situacích, kdy náš organismus pociťuje stres nebo je v nebezpečí), kortizol.

Navštivte několikrát místo, kde chcete stavět dům, a pozemek si bedlivě prohlédněte. A to nejen o víkendu, ale zejména v pracovních dnech. V místě totiž může být skrze dopravu zvýšená hlučnost, o které jste netušili.

Vestavěné skříně od podlahy až do stropu jsou praktické i z důvodu útlumu hluku. Vhodné jsou do ložnic, dětského pokoje, pracoven.

Tato úprava je dostupná pro okna dřevěná, hliníková, dřevohliníková i plastová. Z pohledu hlukového útlumu je u otvorových výplní důležité také těsnění, které by mělo být tzv. středové, a správný postup při jeho montáži za použití speciální akustické montážní pěny.

To se může lehce stát, třeba v podobě nevhodně umístěného tepelného čerpadla. V bezprostřední blízkosti by neměla být žádná odrazová plocha, jako je zídka nebo plot.

Již při koupi sledujeme co nejtišší chod tepelného čerpadla, mělo by jít o hlavní kritérium výběru. Hlučnost tepelného čerpadla by měla být číselně stanovena hodnotou laboratorně měřeného akustického výkonu v souladu s normou EN12102.