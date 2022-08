Přechod od plynu k tepelnému čerpadlu nemusí být vždy snadný. Při výběru buďte velmi pečliví

O tepelná čerpadla je v současnosti nebývalý zájem. Potvrzuje to i zkušenost Dominika Ondrůška ze společnosti Solution Energy: „Obrací se na nás desítky klientů každý den s prosbou o konzultaci jejich energetické situace.“ Svým klientům nabízí jako náhradu za zemní plyn tepelné čerpadlo.

„Předností kvalitního čerpadla je tichý, hospodárný, téměř bezpracný a také ekologický chod. Ke svému provozu sice využívá elektřinu, ale s kvalitním zařízením to téměř nepocítíte. Navíc oproti plynu je výhodou tepelných čerpadel i to, že u elektřiny je jistá její stálá dostupnost. Ohledně plynu v současné situaci nikdo neví s určitostí, jak budou jeho dodávky zajištěny příští rok,“ doplňuje Jakub Tykal ze společnosti Acond.

Při plánování náhrady plynového kotle tepelným čerpadlem je ovšem potřeba vědět, že ne ve všech případech to lze. Pokud je domácnost vytápěna podlahovým topením, do nějž se voda ohřívá na 40 °C, nemusí být náhrada problém.

V případě, že je domácnost vytápěna radiátory a kotel vodu do topné soustavy ohřívá na 70 °C, je třeba volit opravdu pečlivě typ čerpadla, protože většina běžně prodávaných modelů na tuto teplotu vodu v soustavě ohřát nedokáže. Tam, kde kotel musí vytápět vodu v soustavě na 90 °C, bude patrně třeba hledat jiné řešení.

1. Výrobce musí garantovat, že této teploty dosáhne čerpadlo jen pomocí kompresu bez toho, aby si pomáhalo vestavěnou tepelnou spirálou, protože v takovém případě by majitel topil elektřinou, a nikoli čerpadlem.

2. Je třeba si ověřit, do jaké minimální venkovní teploty je čerpadlo požadovaného výkonu schopné. Tuto informaci udává tzv. bivalentní bod.

Tím, že jsou prodejci a výrobci čerpadel zavaleni nebývale velkou poptávkou, jsou jejich dodací lhůty v porovnání s minulými léty obvykle delší. To by ale spotřebitele nemělo odradit a měl by si pečlivě v klidu vybrat kvalitní čerpadlo a třeba i na ně déle počkat, než kupovat jakékoli a za jakoukoli cenu.