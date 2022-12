Jiřina Anna Jandová se dočkala svého velkého dne

Dva dny po čtyřiatřicátých narozeninách nám u čaje přiznala, že je to velká životní změna, ale ne zas tak velká, protože do nedávného bydliště to má opravdu kousek a některé věci si tam stejně nechala - včetně kytar.

Kůlna na střešní terase

„Teprve se tu zařizuji a baví mě to včetně dalšího plánování. Byla jsem se podívat na několika adresách, ale tento byt v posledním patře mě zaujal na první dobrou hlavně díky terase, na kterou navíc není odnikud vidět.

Dokonce se mi tu líbila i část zařízení po původních majitelích - byt jim byl s druhým dítětem už malý. V ložnici jsou na míru navržené nové vestavěné skříně a vyhovují mi i plastické tapety. Takže do tohoto pokoje (jednoho ze dvou) jsem si pořídila jen novou postel,“ usmívá se spokojená Jiřina Anna.

„Čekají mě třeba ještě výměny některých svítidel, ale nejvíc mě teď baví zařizování terasy. Dokonce na ní už byl ,zahradní‘ domek, který jsem jenom nechala zrenovovat novým opláštěním.“

V domku je místo nejen na gril, polštáře, ale i na věci, které by jinak byly v chybějícím sklepě. A na jaře tu možná zpěvačka bude sázet - po vzoru táty Dalibora Jandy - do truhlíku i jiřiny… Úsměv Jiřině Anně na tváři vyloudí i vzpomínka na pověstnou zahradu u jejich domu.

„Této adrese jsem dala přednost, třeba před krásným bytem v Suchdole, protože znám místní prostředí. Jsem docela konzerva. A taky mi samozřejmě vyhovuje blízkost našich. Už proto, že máme s tátou propojené i profesní životy přes muziku. Od začátku jsem věděla, že tam spoustu věcí nechám - barák je to velký a měla jsem tam své soukromí. Ale přece jenom tady je to jenom moje a je to něco jiného, i když sem také chodí spousta kamarádů na návštěvy. Je to tu prostě moje zašívárna,“ dodává.

Vitráže bez garáže

„Já jsem zahradnice nikdy nebyla a ani taková sběratelka předmětů jako táta. I interiér chci mít tady méně zdobný.“ Tedy v bytě s okny různých velikostí i dvoukřídlými francouzskými dveřmi na terasu nelze očekávat žádné vitráže, jak by se nabízelo s odkazem na její druhou písňovou novinku - Vitráže -, ke které jí napsal tentokrát celý text Xindl X.

Z posledního patra, z okna i terasy, vidí naše hostitelka přímo na České středohoří, pokud tedy není mlha, jako v den naší podzimní návštěvy.

„Hledala jsem malý byt a tento je pro mě opravdu ideální. Taky doufám, že se mi do pár let podaří založit svoji rodinu a mít dítě. Pak by to tady bylo malé, ale dnes je to tu dobré i jako investice…“

Bonusem nového bytu je pro Jiřinu i prakticky zařízený kuchyňský kout, který stačilo jenom zaplnit vlastním nádobím. Naše hostitelka, preferující asijskou kuchyni, je tu spokojená i jako kuchařka, protože je to její další oblíbená činnost. Dokonce nedávno dostala jako dárek od maminky k narozeninám - splněné přání - poukazy na školu vaření k Lukáši Neckářovi.

Všude dobře, doma nejlépe…

„Stihla jsem tu konec léta a už teď se těším na to příští, protože s terasou je to tady opravdu příjemné. Doma sice pořád ještě bývám tak často, že se mě naši ptávají, kde budu dneska spát,“ dodává zpěvačka s odkazem na rodinné pouto a s tím, že nikdy neuvažovala o nějakém uměleckém pseudonymu. Zdědění „řemesla“ po otci považuje za přirozené a těší ji i společné koncertování a skládání písniček.

„Jestli budu mít někdy dceru, tak ji Jiřina nepojmenuji. Víc se mi líbí jiná jména. Jsem tady šťastná a zařizování mě baví, i když s mým vkusem je to složité. Vyrůstala jsem spíš v historizujícím stylu, který mi zas až tak nevadí, ale tady to chci mít přece jenom modernější a hlavně minimum předmětů včetně těch zdobných. U našich jich je opravdu hodně.

Nemám teď vůbec představu, že bych se stěhovala někam do rodinného domu. Vím, jak složitá bývá jeho údržba. Do přírody, třeba na kole, si ráda vyrazím, to ano. A cyklostezky už jsou i kolem našeho domu. Žila jsem tam od narození a logicky k místu vztah mám, i když už jeho okolí vypadá jinak. Dříve to bývala pomalu samota a periferie. Jsem takový rozmazleneček,“ směje se Jiřina. A spokojeně dodává: „Už se tady cítím být doma - a vždy se sem při návratech moc těším. I kdybych tu měla být jen chvíli a zase někam jet.“

