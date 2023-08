S vlhkou zdí zatočí sanační omítka a hydroizolace

Pracujeme co nejrychleji, aby se vlhkost nedostala zpět do zdiva. Následně naneseme sanační omítku a sanační štuk, který je prodyšnější obdobou toho klasického. „Lidé na to často zapomínají a na sanační omítku aplikují štuk obyčejný. To pak ale snižuje její funkčnost,“ upozorňuje Petr Müller.