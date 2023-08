Mladý pár proměnil kuchyni v koupelnu. Skvěle využil i starý, původně zazděný krb

Ellen a Lloyd z Walesu se rozhodli žít společně, a tak si koupili dva byty. Ty ovšem dohromady tvoří jeden rodinný domek, jejž v rámci rozsáhlé rekonstrukce propojují znovu do jednoho celku, aby jej mohli využívat tak, jak byl původně zamýšlen.

Než se tedy definitivně rozhodli pro jeho koupi, důkladně si na místním stavebním úřadu zjistili, zda bude možné jej znovu spojit do jednoho a jaké eventuální peripetie, které budou muset podstoupit, na ně při takovém zásahu čekají. Úřad s úpravou domu neměl žádný problém, a tak pár domek koupil.

Ani na vteřinu nezauvažovali o tom, že by krb nechali tak, jak byl. Naopak, rozhodli se jej ve své nové koupelně využít. Aby ale opravdu vynikl a celá stěna z cihel byla skutečnou ozdobou nové místnosti, museli vynaložit spoustu pečlivé práce a úsilí. Všechny cihly museli očistit pomocí kartáčů a některé přeložit, ale vyplatilo se.

Proměnu koupelny, stejně jako rekonstrukční práce v jiných částech svého domu, pár zveřejnil na sociálních sítích, kde se dočkal velmi nadšených reakcí. „Zdá se, že lidé naprosto milují náš krb v koupelně – je to velmi jedinečný prvek, který v té místnosti máme, protože je zcela neočekávaný. Když jsme objevili krb, věděli jsme, že ho musíme nějak využít. Pak už bylo jasné, co bude jak dál následovat,“ vypráví Ellie, podle níž nejlepší na převzetí tak ambiciózního projektu je, že až bude hotový, bude zcela jejím a Lloydovým vlastním výtvorem.

Ostatně pro každého, kdo má nějaký nápad na úpravu vlastního domova a váhá, zda se do ní pustit, má i doporučení ve stejném duchu: „Jsme zarytými vyznavači hesla ,Jestli se ti to líbí, bude se ti to líbit vždycky‘.“