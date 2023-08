Zdicí robot vyráží „do světa“. Dokáže pracovat dvakrát rychleji než pět zedníků

Když v roce 2008 přišla ekonomická krize, začal Štěpán Kočí přemýšlet, jakým způsobem by se stavebnictví dalo zrychlit a zlevnit. Myšlenka na robota na zdění přišla v roce 2010.

„Říkal jsem si, že když to pracuje v automobilkách, tak proč by to nemohlo pracovat na stavbách. Tak jsem objel nějaké firmy, které dělají robotiku, zda jsou schopni mi takovou aplikaci vyvinout. K mému překvapení mě všichni vyhodili s tím, že to venku pracovat nemůže, že to musí být připevněné k zemi,“ vzpomíná jeden ze spoluautorů a spolumajitel KM Robotics Štěpán Kočí.

Poté začal pracovat na vlastním řešení. Později k sobě přibral i svého kolegu Jakuba Maršíka, který je architekt softwarových strategií.

Foto: Novinky Zdicí robot (zatím mimo stavbu) na sebe cihly pokládá bez spojovacího materiálu

„První model robota jsme vytvořili před 10 lety. Následně jsme hledali cesty, jak ho zdokonalit, aby se mohl stát běžným zařízením, které se používá na stavbách,“ dodal Kočí.

Vývojové fáze od designu až po první skutečný projekt autoři prý často konzultovali s odborníky ze stavebního průmyslu a také s výrobci zdicích materiálů.

„Přibližně před třemi lety jsme se dohodli se společností Wienerberger, že vytvoříme partnerskou alianci založenou na dokonalém robotickém zařízení, které umí zdít materiály vyráběné a distribuované zákazníkům v České republice,“ doplnil Kočí.

Na stavbu již za měsíc

„Dnes je již dokončena předsériová verze stroje. Ta aktuálně vstoupila do fáze sériové výroby. Máme ověřovací verzi osmi kusů, která by měla být hotová do konce roku a následně nasazena na stavby,“ vysvětlil spoluautor robota.

Foto: Novinky Pro robota byly vyvinuty i speciální cihly.

První stavba, kterou stroj navštíví, bude na Olomoucku již během letošního září. Předchůdce dnešního stroje byl na stavbě již před čtyřmi lety, z tehdejší zkušenosti čerpali autoři robota při jeho nynější výrobě.

„V září si to vyzkoušíme na velké hale, tam se ukáže ten ostrý provoz,“ doplnil Kočí. Velké haly, bytové domy či školy s dlouhými zdmi, to jsou pro robota ideální místa, kde může ukázat své umění.

Příprava? Jen ho přivézt

Podle autorů není potřeba robota před samotnými pracemi nijak zvláštně připravovat. Jde prý hlavně o přípravu materiálů.

„Ten stroj vezmeme, převezeme ho tam, on váží přibližně dvě a půl tuny, tedy jako jedna paleta cihel,“ vysvětlil spoluautor robota.

Díky tomu nemusí nutně stát na zemi, ale může pracovat i z vyšších míst.

Přímo do stroje se pak zadávají jednotlivé zdi či úseky. Programovat se robot nemusí. „My vlastně dnes suplujeme toho dělníka, který přišel, někdo mu vysvětlil, kde ta stěna bude stát. My to tomu stroji řekneme v pěti krocích,“ vysvětlil Novinkám Štěpán Kočí.

„On má nějakou pozici, jak daleko má být od zdi, je to zejména kvůli tomu, aby se tam vymotal a do ničeho nebouchnul, udělá se tam čára, kde ta zeď bude, dá se tam křížový laser, který mu virtuálně ukáže tu budoucí zeď, ten stroj si ji osahá a zapne se,“ doplnil.

Foto: KM Robotics Protoyp zdicího robota

Následně se podle slov autorů stroj rozhlédne, najde si paletu, na té paletě si najde cihly, uchopí je, projede si před pěnovací stanici, kde na ni dá běžně používanou pěnu, a poté cihly položí na zeď.

Robot pracuje s patentovanými cihlami, které byly speciálně vyvinuty pro jeho potřebu. Mají tloušťku 30 centimetrů a speciální drážky, aby je robot mohl uchopit a manipulovat s nimi.

Stroj umí také „chodit“, což znamená, že se dokáže pohybovat kolem zdi, kterou staví. „To je věc, kterou ještě nikdo neumí s mobilními roboty v reálném prostředí,“ dodal Štěpán Kočí.

Na vývoji robota se společně s KM Robotics podílí společnost Wienerberger a inovační agentura Creative Dock. Výzkumnou a vývojovou podporu projektu v oblasti robotiky a umělé inteligence poskytují odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze pod vedením Libora Přeučila. Nemalou částku a pomoc poskytla také Technologická agentura České republiky.

„A dělníci nebudou mít co jíst…“

Podle Petra Magdy, komerčního ředitele společnosti Wienerberger, by měl robot pomoci vyřešit několik aktuálních problémů.

„Ten robot zvládne stěnu o velikosti 10 m2 vyzdít dvakrát rychleji než pět dělníků. Mělo by to přinést zefektivnění stavby. On si nemusí brát dovolenou, dá se s ním dobře plánovat. Míříme tím i k dematerializaci, protože na cihlách jsou drážky, které zase ubírají materiál, který je potřeba pro výpal,“ vysvětlil.

Foto: KM Robotics Robot nabírá speciální cihly.

Díky levnější výstavbě by tak prý mohla zrychlit i výstavba dostupného bydlení.

„Pro nás ve stavebnictví je to také zásadní, protože my prostě nemáme lidi. Učňovské školství dnes není úplně populární. Nejsou sny maminek dávat syny na zedníky. Zedníků prostě dostatek nebude a robot nám pomůže i s tím,“ dodal Magda.

Do budoucna chce KM Robotics robota přizpůsobit i pro menší stavby. Obchodní model počítá s poskytování robota jako služby, kdy zákazník bude platit za objem vyzděného zdiva. Ke svému provozu bude potřebovat pouze operátora a „pomocného stavebního dělníka“, který zajistí přísun materiálu a drobné dozdívky. Robot je přitom nejen dvakrát rychlejší než parta zedníků, ale navíc může pracovat třeba v noci nebo za zhoršených klimatických podmínek.