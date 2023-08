Ondřej Synek od dětství rád jezdil na chalupu

„Od dětství jsem byl zvyklý jezdit na chalupu a mám to rád. Tento kraj jsem dobře znal. Můj trenér měl poblíž též chalupu, do Harrachova jsme jezdili na soustředění s Duklou, za niž jsem závodil,“ říká Ondra. Proto hledal možnost koupě pozemku právě v této lokalitě.

A podařilo se, dokonce na inzerát. Místní majitel se rozhodl prodat parcely a Ondřej opravdu neváhal. „Později jsem ke stávajícímu pozemku přikoupil ještě další, který na něj navazoval. Celkem mám 6500 m², a hlavně naprostou jistotu, že mám kolem sebe klid a nikdo poblíž nic nepostaví,“ dodává. A i když je nyní pozemek opravdu velkorysý a louky je nutné pravidelně posekat, Ondřej to dělá rád. Jak nám prozradil, má na to traktor a vnímá to jako relax.