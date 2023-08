Muzikant a hudebník pro svou rodinu vytvořil vesele pestrobarevný domov

„Pro některé místní je stoletý strom zdrojem nekonečné hromady listí a zásobou dřeva na topení. Ale my jsme vůbec neuvažovali, že bychom krásný, dvousetletý javor porazili. Naopak. Dům jsme postavili ,kolem‘ něj. Na jeho stranu vedou okna z ložnice i z koupelny a dalších místností. Chceme být součástí života pod stromem,“ říká hned úvodem hudebník a výtvarník, který žil roky v Brně i v Praze.

Ale paní domu pochází z vesnice za lesem a třemi poli. Zarostlý pozemek pod zatáčkou silnice koupili od majitele žijícího v Brně. Hlavní silnice tu samozřejmě není rušná – ve vesnici není ani hospoda, natož obchod – a výhled do ničím nerušené krajiny za plotem je prostě uklidňující hodnotou navíc.

Rudolf Brančovský dospěl do fáze zapouštění i vlastních kořenů. Patnáct let jezdil na koncerty s kapelou nebo střídal adresy i ateliéry. „Na volné noze jsem od svých devatenácti let a od začátku jsem uměl žít velice skromně a vždy jsem si říkal, že budu žít jako profesionál z prodeje svých uměleckých děl.