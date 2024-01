Novoroční anketa VIP osobností: Co se vám v loňském roce nepodařilo doma doladit a co plánujete vybudovat letos?

Herec Karel Zima z pražských Ďáblic:

Foto: Petr Horník, Právo Herce Karla Zimu jsme navštívili v jeho pražském bytě.

V roce 2023 jsem měl hlavně dost práce na zahradě, kterou jsem od píky rekonstruoval. A myslím, že jsem toho většinu stihl. Dlažba leží, pergola stojí, tráva je zelená, jabloň zasazená a dříví naštípaný…

Přesto jsou věci, které se nestihly, a dojde na ně letos. Jedna z nich je takový relaxační koutek vedle pergoly. Rozhodl jsem se ho pojmout tak trochu ve stylu Santorini. Takže asi metrový dřevěný obklad s modro-bílou patinou. To mě čeká a moc se na to těším. Zeď už mám opravenou a krásně bílou. Na ni pak přijde nějaká stará okenice, jen místo skla tam budou zrcadla. Prostě jen modrá a bílá. Tenhle styl jsem měl vždycky moc rád. Stačí si tam jenom tak sednout a hned máte lepší náladu. Přes zeď se mi táhne hroznové víno, takže to nemá chybu.

No a pak bych chtěl mít fakt hodně rajčat. Lidé je tady sázejí do kýblů. Já zkusím velké květináče. Milujeme rajčata. Můžeme je jíst každý den. No a domácí jsou nejvíc. Taky mě láká postavit na druhé straně domu, na takové menší předzahrádce, skleník. To bychom pak měli kromě rajčat i okurky, saláty, papriky, mňam!

Tak uvidíme, co z toho dotáhnu…

Karel Zima: herec zahradníkem

Malíř Jaroslav Valečka ze Sudet:

Foto: Petr Hloušek, Právo Malíř Jaroslav Valečka nás provedl svou chalupou.

Nestihl jsem toho hodně. Měl jsem tři hlavní úkoly – vyčistit potok, srovnat trávník a synovi postavit na dětském hradě velkou baštu.

Co se týká potoka, byl už značně zanesený, chystal jsem se k tomu dlouho, nachystal jsem kameny, pytle na odpad a gumáky. Nakonec to za mne vyřešila průtrž mračen a ta ho vyčistila velmi důkladně. Tak důkladně, že kromě větví, hlíny a střepů s sebou vzala i kus břehu a jeden mostek.

Také jsem rovnal trávník na dvoře, pečlivě jsem ho sekal, dosazoval a dosypával pískem, až byl docela pěkný. Líbil se nejenom mně, ale i divočákům, kteří jej za jedinou noc přeměnili v pole s hlubokou orbou. Aspoň že jim chutnalo.

A slib synovi, že vybuduji na jeho dětském hradě velkou dřevěnou vysunutou baštu? Nakonec jsem cosi splácal, není ani velká, ani vysunutá, jen ten slib, že je dřevěná, jsem splnil. Ostatně dřevěný jsem po jejím dokončení byl i já. Jak vidíte, nestihl jsem nic, i když jsem se docela snažil.

Jaroslav Valečka vidí inspiraci za oknem

Principál Divadla Ungelt Milan Hein z Vrchotových Janovic:

Foto: Petr Horník, Právo Ředitele pražského Divadla Ungelt Milana Heina jsme zastihli v jeho domě ve Vrchotových Janovicích.

Budujeme ustavičně. Třídíme nápady a můj partner je realizuje. Samozřejmě postupně. Hlavně žádný stres! Martin je zručný venkovský chlapík a práce na zahradě a na domě ho baví. Já ho chválím a kochám se. Teď nás čeká třeba oprava terasy, z té je nádherný výhled! Jo a vysadíme levandule, další radost! Je nám tu krásně.

Vinšujeme všem jen to dobré!

Nádherné inspirace Milana Heina

Zahradní architektka a moderátorka Dana Makrlíková ze Sojovic:

Foto: Petr Hloušek, Právo V uplynulém roce jsme navštívili také zahradnici Danu Makrlíkovou.

Vlastně nevím, co napsat – ví se o mně, že jsem blázen na svobodě a taky Beran. Takže když se pro něco rozhodnu, tak jedu až do konce a nemám nic, co jsem v roce 2023 nestihla…

Spíš jsem tak nějak omylem zabrousila do polského obchodu a tam byly tak levné dlažby, podlahy, vany a vše, že jsem se nečekaně rozhodla jeden byt na horách celý překopat – a už je také hotovo! A těším se, co mi zase spadne na hlavu a do čeho se pustím…

A čtenářům moc přeji, aby rozlišovali a chápali význam slov relaxace, prokrastinace, válení se na gauči a podobně. Já se totiž marně snažím těmto slovům porozumět a případně je správně aplikovat do praxe.

Dana Makrlíková zachraňuje zahrady i domy

Herec Luděk Sobota z pražských Malvazinek:

Foto: Petr Hloušek, Právo Na pražských Malvazinkách nás přivítal herec a bavič Luděk Sobota.

Kolem baráku je pořád nějaká práce. Náš syn si postavil vedle nás dům – a mně se líbí teď víc než ten náš. I když i v našem baráku, kde jsme kdysi na půdě slavili Ježíška, udělal velká okna a taky záchod, který tam dřív nebyl. Sice se mi to líbí, ale domnívám se, že syn tam chce hlavně hrát kulečník. Takže jsme toho udělali dost, ale mně to vyhovovalo víc, když to bylo po staru. Taky už jsem starší, lépe řečeno starej. Klukovi se nahoře líbí, ale to je jeho věc. Mně se líbí dole.

Také jsme si udělali zábradlí, abych se měl čeho chytit. Kvůli výhledu jsme zmenšili dva stromy. Už se strašně těším na jaro, až bude všechno kvést. To je to nejlepší.

Jestli budu i v roce 2024 naživu, tak bych nejraději už nic nebudoval a seděl u bazénu. U mé ženy to asi platit nebude. Ta pořád něco vymýšlí a dělá.