Domácí labyrint Jaroslava Kučery, z ateliéru je několikapodlažní členitý byt

Do Prahy přišel rodák z Ředhoště na Roudnicku po stavební průmyslovce na Mělníku a před dostudovaným oborem na ČVUT dal přednost profesionálnímu fotografování. Pořizování dokumentárních snímků z událostí roku 1969 mu přineslo nejprve věznění a po letech i respekt.

Od té doby obdržel řadu prestižních cen a vydal několik knih. My jsme jej navštívili v jedinečném, vlastně několikapodlažním a natolik členitém bytě, že připomíná malý labyrint. A v čase, kdy už měl k vydání vlastně připravenu další knihu – jedinečný dokument z období mezi roky 1968 a 1989 – Klid před bouří.

„Původně to tu byl dvoupokojový, nebytový ateliér. Vlastně to tu se ženou postupně přebudováváme dlouhá desetiletí,“ usmívá se náš hostitel – mimo jiné radující se, že se po další operaci kolena bude moci brzy vrátit k oblíbenému tenisu. Tunelem Blanka je na „rodných“ kurtech za dvacet minut, takže patří k fanouškům tolikrát diskutované stavby.

„Nejprve jsme tu museli podle předpisů přistavět předsíň, aby nebyl vstup do místnosti rovnou od schodiště. Bylo velké štěstí, že se tady byty v roce 2002 prodávaly do osobního vlastnictví, a všechny další stavební práce už tedy probíhaly opravdu na našem. Ještě pamatuji, že pytle cementu vážily padesát kilo! To už bych dneska nenosil. Vše se sem vozilo malým výtahem,“ vzpomíná pan inženýr – fotograf.