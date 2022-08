Výtah od Bentley v Miami vyveze auto i do 61. patra

Britské Bentley, které se poměrně výlučně zaměřuje především na vývoj a výrobu luxusních vozidel se tu a tam zapojí i do dalších projektů. Jeden z nich je ovšem mimořádně ambiciózní. Automobilka se totiž rozhodla investovat do nemovitostí a v Miami na Floridě hodlá postavit nejvyšší budovy na tamním pobřeží nesoucí jméno slavné britské firmy z Crewe.

Budova, která se má tyčit do výšky úctyhodných 228 metrů, bude mít celkově jednašedesát pater s luxusně vybavenými apartmány s výhledem na pláže a oceán, ale také jednu velkou zvláštnost. V rezidenčním objektu totiž ke každému apartmánu připadne stání na automobil přímo v každém patře.

Za tímto účelem proto Bentley navrhlo zkonstruovat speciální výtah, který by auta do různých bytů vyvážel. Na projektu se společně s Bentley podílí i firma Dezer Developments a výtah proto nese název Dezervator, vzniklí ze spojení slov Dezer a elevator (anglicky výtah, pozn. aut.).

Systém bude fungovat na bázi čipů, takže vozidlo bude moci vjet do budovy, kde jej světla navedou až na dané místo. Tam vůz uchopí hydraulické ruce, které jej převezmou a transportují až na určené parkovací místo. Zajímavostí je mimo jiné i to, že po celou dobu procesu bude řidič sedět za volantem.

Výtah na auta by měl být společně s celou budovou dokončen v roce 2026. V domě by se pak měly nacházet různě velké apartmány se třemi nebo dokonce i čtyřmi parkovacími místy, podle velikosti a umístění bytu. Cena toho nejlevnějšího by se měla pohybovat okolo 4,2 milionu dolarů, tedy v přepočtu více než 100 milionů korun.