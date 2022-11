Už i Caterham pracuje na elektromobilu. Hybrid však nikdy nepostaví

Britská značka Caterham je pokračovatelem myšlenky Colina Chapmana, zakladatele Lotusu, že sportovní auta mají být co nejlehčí. Sklízí s tím velké úspěchy a model Seven, který byl původně Lotusem Seven, se vesele prodává už skoro 50 let.

I tuto značku však čeká elektrická budoucnost, jak odhaluje zpráva britského webu Autocar, a její ztělesnění už se začíná vyvíjet. Podle šéfa značky Boba Laishleyho je to zatím „jen nápad v hlavách lidí“, ale současný japonský vlastník automobilky VT Holdings - zejména jeho generální ředitel Kazuho Takahaši, který je nadšeným závodníkem a má rád auta - tuto myšlenku podporuje.

Nový model by měl být uzavřeným dvoumístným sporťákem s aerodynamickou karoserií a stát po boku sevenu, nikoliv být jeho náhradou.

„Rozhodně to nebude seven. Bude ale mít všechny charakteristiky, které dnešní zákazníci Caterhamu dobře znají: lehkost, jednoduchost, obratnost a výkon. Stejně jako seven bude mít ocelový prostorový rám, protože ty se snadno upravují během výroby, když je potřeba,“ nastiňuje Laishley.

„Bude hezčí a modernější než seven, to budou velké rozdíly, a možná bude mít střechu. Už od počátku ho vyvíjíme jako elektromobil s pouze zadním pohonem,“ dodává. Nejradši by ho měl, stejně jako seven, bez posilovače řízení, ABS či airbagů, homologační pravidla to však nejspíš nedovolí.

V nabídce značky má být i elektrická verze sevenu, ovšem později než nový model; patrně tedy nikoliv příští rok, jak zní loňské zprávy. Laishley věří, že současný seven bude moci vyrábět a prodávat až do roku 2034, přinejmenším na vývoz. A dodává, že po jeho elektrické verzi se ještě žádný zákazník neptal.

Jednou to ale nejspíš bude muset přijít a v takovém případě je cílem vývoje něco, co nazval „výkon 20-15-20“. To znamená, že člověk přijede na závodní okruh, 20 minut jezdí ostře, pak 15 minut nabíjí a pak zase 20 minut jezdí. „Pokud nedokážeme postavit seven, který tohle zvládne, asi bychom ho neměli vůbec pouštět na trh,“ říká. Kromě toho má elektrický seven vážit méně než 700 kg bez řidiče.