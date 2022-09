První taxíky ve střední Evropě měla Praha. Už před 115 lety

V roce 1907, tedy před 115 lety, vystavovala firma z Mladé Boleslavi v Praze svoji první automobilní drožku s mechanickým taxametrem. Vůz s názvem B2 se pak později skutečně do ulic budoucího hlavního města České republiky podíval. Nabízel velké pohodlí a motor 10/12 HP, který označoval takzvaný „daňový“ a skutečný výkon vozu.

Laurin & Klement pak do Prahy poslali i svůj další model C2 s vyšším výkonem a řadovým dvouválcem a 7. září roku 1907 proběhla první veřejná zkušební jízda čtyřmi autodrožkami za přítomnosti náměstka primátora doktora Štycha. O den později byl následně slavnostně zahájen oficiální provoz, přičemž výtěžek z prvního dne město věnovalo chudým.

Po úspěšném debutu v Praze se osvědčené autodrožky z Mladé Boleslavi brzy rozšířily i do dalších měst. Už v říjnu putovaly první vozy L&K do Plzně a v roce 1909 i do Vídně. Později jezdily i v Paříži, Budapešti nebo v Petrohradě.