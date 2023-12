Před sto lety vznikl okřídlený šíp, logo Škody

S nástupem automobilové produkce v roce 1905 se etablovalo kruhové logo s iniciálami L&K, po obvodu doplněné ztvárněním vavřínového věnce. K firemnímu DNA totiž už tehdy patřily výrazné úspěchy v motoristickém sportu. V komunikaci i na chladičích vozů se do konce 20. let 20. století vyjímal také kaligraficky provedený nápis Laurin & Klement, ohlas secesní elegance.

Když automobilka přecházela začátkem 90. let minulého století pod křídla koncernu Volkswagen, změnilo se i grafické pojetí loga. Původní modro-bílé se pro firemní tiskoviny používalo do přelomu let 1992 a 1993, jako emblém na automobilech do roku 1995.