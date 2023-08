Před pěti lety Rusko představilo novou prezidentskou limuzínu

Putinova limuzína dosahuje podle ruské televize RT délky 6,62 metru, zatímco prezidentský cadillac přezdívaný The Beast 5,5 metru.

Továrna ve městě Jelabuga v Tatarstánu je společným podnikem amerického Fordu a Sollers. Sériová výroba sedanu zde byla spuštěna v květnu 2021. Generální ředitel Aurusu Adil Širinov tehdy uvedl, že zhruba 70 procent vozů bude určeno na vývoz, na počátku především na Blízký východ a do Severní Afriky, v budoucnu také do Číny, Latinské Ameriky a Evropy. Továrna by měla vyrábět až 5000 vozů ročně v různých konfiguracích.