Nenabíjejte své elektromobily ve špičce, žádá Kalifornie

Je tomu jen pár dnů, co americký stát Kalifornie oznámil plány na zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035, s výjimkou některých plug-in hybridů. Stát, kde má sídlo automobilka Tesla a kam míří zhruba 40 % všech elektromobilů prodaných v USA, se tak má stát prvním ze všech padesáti, který takové datum zavede.

Jenže ani řidiči elektromobilů to v něm nemají jednoduché, jak píše řada místních médií. Tamní energetický regulační úřad žádá, aby nenabíjeli své elektromobily. Důvodem je vlna horka, která Kalifornii nyní sužuje, a s ní související vysoké nároky na rozvodnou síť, které působí klimatizace puštěné na plný výkon.

Lidé by měli spotřebu elektřiny omezit zejména mezi čtvrtou a devátou hodinou večerní, žádá provozovatel kalifornské sítě. „Snížení spotřeby elektřiny v té době sníží nároky na síť a předejde drastičtějším opatřením, jako jsou rotující odstávky proudu,“ dodává v tiskové zprávě.

Nikdo přitom nespecifikuje, jestli by stran nabíjení mohlo být problematické i to nejpomalejší nabíjení z běžné domácí zásuvky, která v USA dává napětí 110 voltů, anebo jestli se prosba týká jen rychlejšího nabíjení. Jde o omezení spotřeby elektřiny celkově. Samozřejmě, kdo by nabíjel svůj elektromobil z vlastního bateriového úložiště nebo z vlastních solárních panelů a nikoliv z veřejné sítě, omezení se ho netýká.