Škoda pracuje na elektrickém nástupci fabie, má stát okolo půl milionu

Když odborářský předák Škodovky Jaroslav Povšík před rokem v rozhovoru odhalil, že fabie během pěti let dostane už jen elektrického nástupce, zvedl řadu obočí. Tím spíš, když v té době bude do drastického omezení spalovacích motorů v nových autech ze strany EU zbývat ještě zhruba deset let.