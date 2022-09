Na brněnském výstavišti vozí návštěvníky veletrhu minibus bez řidiče

„Zhruba do konce roku se budeme pohybovat po výstavišti. Je to pro nás díky přítomnosti smíšené dopravy dobré prostředí pro odlaďování různých věcí a máme provoz pod kontrolou,“ řekl Vanžura. Minibus by se tak měl objevit i na strojírenském veletrhu, který začíná za dva týdny.

„Když někdo před deseti lety říkal, že za pět let se bude autonomně jezdit, předpokládal, že se podaří vyřešit 95 procent problémů. To se skutečně podařilo, ale zbývá vyřešit pět procent nejsložitějších potíží. Takže teď už nikdo predikce dělat nechce a záleží, kdy se toto povede. Vývoj však akceleruje, protože se do něj investuje čím dál více peněz a pustily se do toho i automobilky,“ řekl Vanžura. A řeší se i příprava legislativy pro české silnice.