Mitsubishi chystá 16 nových modelů

Automobilka Mitsubishi představila střednědobý plán do roku 2025, kterému říká Challenge 2025. Zavazuje se v něm k prohloubení vývoje a investic do nových technologií. Cílem celého snažení by pak měla být uhlíková neutralita.

V rámci této strategie hodlá Mitsubishi do roku 2025 představit celkem šestnáct nových modelů, z nichž devět čeká elektrifikace a čtyři budou zcela elektrické. Z již představených víme, že se bude jednat například o XFC Concept, Dalica Mini a novou generaci ASX. Další modely pak dorazí, a to napříč prakticky všemi segmenty.

Aby automobilka takových cílů dosáhla, zvýšila investice do výzkumu a vývoje, a to konkrétně o 300 procent do roku 2028. Až sedmdesát procent investic by pak mělo putovat do vývoje elektrifikace.