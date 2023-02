Nová kompaktní platforma prověří soudržnost aliance Renault Nissan Mitsubishi

Luca de Meo, šéf skupiny Renault, řekl britskému webu Autocar, že se chce vyhnout „čtyřem rukám na volantu“ a že by bylo lepší, kdyby za vývoj byla zodpovědná jedna automobilka. Měl by to být Renault? „Dává to smysl. Renault má hodně věcí, které jsou potřeba pro evropské auto. Mohlo by se stavět v našich továrnách,“ nechal se slyšet.

„Neinvestujeme do CMF-BEV. Neinvestujeme do CMF-A. Ale když přijde řada na segment C, to není regionální platforma. To je Čína, Amerika, celý svět, a to bychom si rádi ponechali,“ nechal se slyšet provozní ředitel Nissanu Ashwani Gupta.