Hyundai se v Evropě nezbaví kompaktních hatchbacků. Chystá nové generace

„Pro i10, i20 a i30 máme další generaci. Co přesně ale přinesou, nedokážeme v současné chvíli říct. Nechceme ale přijít o žádné zákazníky. Musíme na ně myslet, a to ohledně hlediska elektrifikace. Musíme mít i další modely pod elektrickou konou,“ uvedl Cole, čímž naznačil, že by hatchbacky Hyundai mohly v příští generaci nabídnout zatím neurčitou formu elektrifikace.