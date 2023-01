Hyundai předvedl robotaxi pro rušné ulice v Las Vegas

V rámci veletrhu CES, který se konal na začátku letošního roku v Las Vegas, přiletělo do „města hříchu“ mnoho různých výrobců vozidel. Ještě před oficiálním zahájení akce, které se konalo 5. ledna, ale Hyundai zveřejnil video svého robotaxi z elektromobilu Ioniq 5 , které plánuje uvést do ulic Las Vegas na konci letošního roku.

Auto by nemělo mít problém ani s vysazováním pasažérů u rušných vchodů do kasin a v klidu rozpozná i chodce nebo pouliční umělce. Auto má, jak už jsme uvedli, autonomní řízení čtvrté úrovně, takže se řídí zcela samo, ale řidič má stále možnost do jízdy zasáhnout.