Ford údajně pracuje na verzi Raptor pro nový mustang

S rychlými verzemi Fordu Mustang má automobilová veřejnost spojené ponejvíce jméno Shelby, ovšem automobilka Ford chce rozšířit pole působnosti ikonického sporťáku i mimo asfalt. Chystá tedy verzi Raptor - alespoň podle amerického webu Car and Driver.

„Hluboko uvnitř ředitelství Fordu v Dearbornu existuje myšlenka raptorizovat všechno,“ píše web. F-150 Raptor je na světě už dlouho, Ranger Raptor se také těší úspěchu a model Bronco Raptor je skoro samozřejmostí.

Ve světle populárních silných crossoverů by se dalo přemýšlet i nad modely Explorer či Expedition v ostré terénní verzi, ovšem poté, co se Porsche a Lamborghini pustily do sporťáků do terénu, dává smysl i mustang.

Porsche představilo terénní 911, má zvýšený podvozek a oplastovanou karoserii AutoMoto

Podle Američanů by takový vůz mohl mít téměř pětisetkoňový pětilitrový osmiválec spojený s desetistupňovou automatickou převodovkou. Z důvodu omezeného prostoru ve středovém tunelu by nejspíš nedostal redukční převod, jako mají offroady.

Rozdíl oproti „běžnému“ mustangu by byl tedy zejména v pohonu všech kol s elektronicky řízeným středovým diferenciálem. Také by tu měly být adaptivní, elektronicky řízené tlumiče od firmy Fox a delší pružiny spolu s dalšími úpravami podvozku, aby vůz seděl o 5 cm výš nad povrchem. To samozřejmě není na těžký terén, ba naopak, vypadá to na vůz přesně v intencích huracánu Sterrato či 911 Dakar.

Sedmá generace Fordu Mustang by měla vstoupit do prodeje později v letošním roce a variantu Raptor, pokud přijde, máme údajně čekat v roce 2026. Ovšem, zatím to berme jako spekulaci, ze strany automobilky se potvrzení ještě nějaký ten pátek nejspíš nedočkáme.

Anketa Mají podle vás sporťáky do terénu smysl? Ano, dá se s nimi jezdit rychle i na mizerném povrchu či šotolině 53,6 % Nejsem si jist/a, spíš to vypadá jako snaha vytáhnout další peníze z bohatých lidí 3,6 % Ne, když chci jezdit mimo asfalt, pořídím si skutečný offroad 42,8 % Celkem hlasovalo 28 čtenářů.