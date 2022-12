Další hypersport od Porsche? Až dozraje čas, říká šéf

Nejprve to v roce 1986 byl model 959, následovala 911 GT1 Strassenversion v roce 1997, pak v roce 2003 Carrera GT a po ní v roce 2013 přišel 918 Spyder. Čtyři hypersporty, čtyři odlišné koncepce pohonu, jeden společný jmenovatel – auto, které značka Porsche nestaví každý den.

Od 918 to brzy bude osm let, ovšem další takový vůz na obzoru zatím není. Proč, to vysvětlil magazínu Car šéf Porsche Oliver Blume. „Soustředíme se na elektromobilitu, v příštích pár letech budeme mít spoustu produktů a pak se zamyslíme, kdy bude správný moment s ním přijít – a kdy budeme chtít ukázat špičkovou technologii. Ale hypersport je vždy součástí strategie Porsche,“ řekl.