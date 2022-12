Podmořský románek od Porsche je uměleckým dílem s vlastní pohádkou

Tohle Porsche 911T z roku 1973 nestrávilo posledních čtyřicet let na mořském dně, ani to není rozčileným elektrickým bohem zakletá mořská víla. Pohádce, kterou spoluautorka stvořila, to však na poutavosti neubírá.

Podmořský románekVideo: Porsche

Článek Staré porsche pokryté korály by člověk na první pohled odhadl na auto, které léta leželo v moři a nyní bylo vytaženo zpátky na břeh v rámci čištění mořského dna. Taková auta možná skutečně existují, ovšem příběh tohoto konkrétního je trochu jiný. Není to dokonce ani zakletá víla Carrera, která se znesvětila vztahem se smrtelníkem, jak říká videoklip. Tuto poutavou pohádku automobilka zveřejnila, no, prostě jako pohádku. Jako nápad, jak by auto mohlo vzniknout, kdyby bájné mořské víly existovaly a mořím vládli skuteční bohové. Ve skutečnosti se jedná o exponát nazvaný „Podmořský románek“, který byl k vidění v červenci na festivalu Design Days v polské Gdyni. Byl zavěšený na jeřábu na molu, takže skutečně působil na první pohled jako auto, které zrovna spatřilo denní světlo po letech strávených na mořském dně. Autory jsou polští umělci Ada Zielińska a Rafał Dominik. Foto: Porsche Podmořský románek „Lidé dnes vytváří korálové útesy ze starých aut a potopených lodí, takže jsme si mysleli, že by mohlo být zajímavé podobně použít historické Porsche 911 a vystavit ho u moře,“ nechala se slyšet Zielińska. „Spousta lidí byla v šoku a vážně si mysleli, že jsme ho vytáhli z moře,“ dodala. Použitý vůz - konkrétně model 911T z roku 1973 - byl před renovací a je v soukromém vlastnictví. „Majitel nám skutečně důvěřoval a věřil i projektu. Jen prosil, abychom ve skutečnosti neponořovali jeho auto do moře,“ říká Marek Sworowski z polské divize Porsche, který zapůjčení auta domluvil. Po festivalu a odstranění kousků mušlí a umělých korálů bylo v plánu s renovací započít, ovšem Zielińska později přišla za automobilkou s nápadem vytvořit k příběhu film. Práci na něm dokončila nedávno a prostřednictvím automobilky Porsche ho rozšířila do světa. Porsche představilo terénní 911, má zvýšený podvozek a oplastovanou karoserii AutoMoto