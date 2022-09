Čtvrtina zájemců o nové auto by zvažovala vůz od Applu, a to ani neexistuje

Mezinárodní poradenská agentura Strategic Vision tento týden zveřejnila výsledky své studie s názvem New Vehicle Experience Study, která se zaměřila na názory zákazníků ohledně kvality pětačtyřiceti automobilových značek.

Průzkum probíhal mezi Američany, kteří měli za úkol značky seřadit podle toho, co si myslí o jejich kvalitě. Mimo automobilky působících na trhu v USA se v anketě objevily i značky, které zatím na trhu nejsou, a vůbec poprvé se mezi nimi objevila i technologická společnost Apple. A s neuvěřitelnými výsledky.

„Apple vyšel na 3. místě s největším zájmem o značku, celých 26 % dotázaných dokonce uvedlo, že by rozhodně zvažovalo koupi vozidla od Applu,“ uvedl strategický viceprezident společnosti Strategic Vision Alexander Edwards. „Tím však dosah Applu nekončí. Ostatní automobilky by mělo znepokojovat hlavně to, že značka generovala v anketě více oblíbenosti než jakýkoli jiný výrobce v USA,“ doplnil Edwards.