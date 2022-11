Test Jaguaru F-Pace po modernizaci: Skvělé SUV má náročný úkol

Automobilka z Coventry se pod křídly indického obra Tata Motors chystá na velké změny. Od roku 2025 již nabídne jen elektromobily, a to tři zcela nové crossovery. V automobilovém průmyslu je tento termín za rohem, jenže také to znamená, že do té doby s sebou značka táhne stárnoucí modelovou řadu.