V roce 2015 ještě SUV od luxusních a do té doby konzervativních automobilek vzbuzovaly emoce. Proto i kolem prvního vysokého bentley byl nevídaný rozruch. Dnes už je jasné, že SUV jsou zásadní součástí portfolia v podstatě každé automobilky a model Bentayga si v rámci nabídky značky z Crewe vydobil výsostné postavení.

Do redakční garáže ale k testu dorazila standardní varianta, která prezentuje poměrně rozsáhlou modernizaci bentaygy.

Na omlazení si bentayga počkala pět let, životní cyklus modelů této automobilky je ostatně tradičně delší, než tomu bývá běžně. Zatímco původní vůz se mi příliš nezamlouval pro svůj zvláštní výraz přídě a zavalitou záď, model po faceliftu je podle mého soudu vizuálně podstatně vyváženější.

Modernizace do interiéru bentaygy přivála zdobnější středové výdechy, ale především nová multimédia. Bentley tradičně nechce zaujmout posledními high-tech řešeními jako třeba Mercedes třídy S, ale zejména po faceliftu nabídne, řekl bych, až vzorové prostředí infotainmentu.

A to jste si ještě nepřivoněli ke špičkové kůži a neohmatali části interiéru, které jsou dokonale spasované. Zatímco první vozy od Bentley, které vznikaly pod taktovkou Volkswagenu, své spříznění například s Volkswagenem Phaeton moc dobře zamaskovat nedokázaly, aktuální generace je v interiérech špičkou, a platí to i pro bentaygu.

Agregát o výkonu 550 koňských sil jen ševelí a do interiéru se z jeho projevu nedostane skoro nic, pokud jej držíte v nízkých otáčkách. A že to pro osmistupňovou samočinnou převodovku není žádný problém, vždyť vrcholných 700 Nm točivého momentu je k dispozici už od 2000 otáček za minutu a plochá křivka pokračuje do 4,5 tisíce.