Test Hyundai Ioniq 6: Tiše a úsporně

Poté, co se automobilky v první masové vlně elektromobilů vrhly nejprve na crossovery a SUV, které se sice nejsnáze prodávají, ale nejsou tolik efektivní ve spotřebě cenných kilowatthodin, jsou na řadě sedany či liftbacky.

Klame už jen díky velmi neobvyklým tvarům karoserie, které se do značné míry podřizují aerodynamickému ideálu, kapce vody. Přední převis je minimální, příď zakulacená a záď naopak prodloužená, s velkým spoilerem.

Pomáhá si i zapuštěnými klikami dveří a volitelnými kamerami místo zpětných zrcátek. A není to jen designérské cvičení, tohle auto má vynikající koeficient odporu vzduchu 0,21 cx, což je jedna z nejlepších hodnot vůbec.

Výsledný dojem je v očích každého pozorovatele, osobně se mi nevšední přístup v záplavě podobných aut líbí a fandím mu, a to i přesto, že příď jako by postrádala výraz a záď může působit až příliš členitě.

Takže pokud této technologii fandíte a chcete se obrazovkám ve jménu nepatrného zlepšení aerodynamiky přizpůsobit, nejsnáze vám to půjde právě tady. Já bych ale volil klasické řešení, které v nabídce zůstává.

Podélný prostor těží z nadprůměrného rozvoru, zadní cestující si tak mohou pohodlně natáhnout nohy. Ani na šířku si nikdo stěžovat nebude, ovšem na výšku už je to horší. Svažující se střecha omezuje prostor pro hlavy vyšších cestujících nejen vzadu.

Měřím 190 cm a při snaze o dodržení správné řidičské pozice jsem se za volant zkrátka nevešel, hlavu jsem tak měl během testovacího týdne zaraženou ve střešním okně. Druhou možností, na kterou nerad přistupuji, je položit opěradlo do většího sklonu.

Minimálně ve zkoušené variantě, názvu Power navzdory, se tak nejedná o trhače asfaltu, který by plnil sociální sítě videi vyděšené posádky, akcelerace je spíše plynulá. To však neznamená, že by mu výkon scházel, pod pravou nohou máte okamžité zrychlení, díky kterému jste v dopravě s přehledem akceschopní.