Za volantem Dongfengu T5 Evo: Na dostřel Evropanům

Před pětadvaceti lety jsme se smáli produktům korejských automobilek, ovšem dnes už to nedělá snad nikdo, jihokorejská auta jsou srovnatelná s evropskými a leckdy i lepší. Před pěti lety jsme se smáli čínským autům – a dnes to velmi rychle začíná vypadat, že čínské automobilky našly zkratku, jak se těm evropským vyrovnat.

Poměrně rychle mi to dochází za volantem Dongfengu T5 Evo, který jsem vzal na krátké, ale přesto důkladné svezení. Věcí, nad kterými je nutno přimhouřit oči, u něj totiž zas tak moc není.

Zvenčí mu rozhodně nelze vytknout nic na způsob zastaralého designu, příď je svými dělenými lampami – potkávací a dálková světla jsou po stranách nárazníku, nikoliv u kapoty – opravdu moderní. Linky člověku můžou připomenout skoro cokoliv od Maserati po Jaguar, ovšem aniž by designéři něco evropského přímo kopírovali.

Vzadu zase zapůsobí svítící linka přes celou záď nebo třetí brzdové světlo, které má formu tří vertikálních linek. A taky koncovky výfuku – jsou tu čtyři, přestože pod kapotou pracuje „pouhý“ čtyřválec, nabízející necelé dvě stovky koní. Všechny jsou ale pravé a jsou hezky starosvětsky kulaté, takže si nakonec není na co stěžovat.

Slovo „forthing“ se dá přepsat do češtiny jako „feng-sing“ a znamená to „být trendy“ nebo „být populární“.

Nasedám do poměrně prostorného interiéru a vítá mě dnes všudypřítomná černá „placka“ na palubní desce, sdružující přístrojový štít s centrálním displejem. Tentokrát ovšem nečekejte dva plnohodnotné displeje – ten vlevo je segmentový a zobrazení umí do jisté míry měnit jen jeho prostřední část.

Co se designu týká, ani zde není moc co vytýkat, kulaté výdechy ventilace jsou hezky zakomponované do panelu, který se snaží imitovat karbon, všechno pěkně navazuje a panel ovládání klimatizace neruší. Je ovšem dotykový a má lesklý povrch, takže za slunečného dne nejsou jednotlivá „tlačítka“ moc dobře vidět.