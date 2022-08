Test Lamborghini Urus: Býk na chůdách

Faktem ale je, že značku ze Sant'Agaty si všichni do té doby spojovali s placatými, ostře řezanými a emotivními supersporty. Přesto všechno jsem coby fanoušek automobilů nikdy z urusu neměl pocit, že by byl jen pouhou návnadou na nadité peněženky SUV-chtivých.

Moderní lamborghini totiž prorazily nejen dramatickým pojetím svých supersportů. Audi do značky od roku 1998 postupně napumpovala i špetku racionality. K té teatrálnosti přidali i u „placek“ pohon všech kol, relativně široce přístupný jízdní projev, kvalitní zpracování interiéru nebo palubní elektroniky. A to je mix, který by mohl u SUV fungovat, nebo ne?

I když jde o SUV, je to zkrátka fialové lamborghini. Takže v provozu se záhy cítíte jako nazí. Tohle auto v takové konfiguraci si zkrátka nelze koupit s tím, že by vám nadšení, palce nahoru a natáčení z okének projíždějících aut vadilo.

Lamborghini se vizuálně podařilo do urusu přenést ducha huracánu a aventadoru. A podle mého názoru to byl mnohem lehčí úkol, než jaký stál před Porsche u návrhu cayennu, před Aston Martinem u rýsovacího prkna s DBX nebo co čeká Ferrari s modelem Purosangue. Jde o hranaté, maskulinní tvary, které se zkrátka do světa SUV přenášejí lépe než elegance.