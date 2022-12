Američan si koupil elektrický pick-up, nesmí ho parkovat před domem

Když má člověk prostor k parkování před domem, je normální, že tak činí. Jak v Česku, tak ve Spojených státech, jejichž kultura se kolem automobilů točí mnohem víc než u nás. Pro Glenna Gordona z Floridy to však není tak jednoduché.

Dopis poslala Asociace majitelů domů (HOA, Homeowner Association) rezidenční oblasti Weston Hills Country Club, kde Gordon bydlí. Odkazovala se na nařízení z 80. let minulého století, že pick-upy, užitková vozidla, obytná auta či přívěsy nesmí být přes noc parkovány viditelně před domem.

Tyto asociace existují v různých obytných oblastech napříč Spojenými státy a jejich principem je starat se o to, aby jeden nepřizpůsobivý soused nekazil život všem v okolí a nesnižoval hodnotu nemovitostí v oblasti. Množí se ale zprávy o případech, kdy jsou požadavky asociace přinejmenším diskutabilní, ne-li přímo šikanující.

Kromě možnosti pořízení tak drahého auta je i z videa televize WPLG, která zprávu přinesla, nasnadě, že Gordon není člověkem, který by měl hluboko do kapsy. Jeho dům není zrovna malý a garáž před ním pojme nejméně tři auta. Rivian se však už do ní nevejde, říká jeho majitel, a podřídit se požadavkům HOA tak odmítá.