Do Moravské Třebové na jeden z nejcennějších renesančních zámků ve střední Evropě

Trhová ves je poprvé doložena v roce 1278 jako Tribovia, jméno se vztahovalo k říčce, jmenný původ je odvozen od staročeského třěb – mýtina, mýcený les. Přívlastky Česká a Moravská se objevují k rozlišení již ve 14. století. To už motoráček staví ve městě, které bylo proslulé textilní výrobou, stále je tu fabrika Hedva, produkuje technické, dekorační a bytové tkaniny.

Když Boreš z Rýzmburka město zakládal, nechal do něj přivést německé osadníky, jejichž potomci tu vydrželi do konce druhé světové války.

Zatímco z ulice za náměstím je vstup do zámku celkem nezajímavý, po projití průchodu do rozsáhlého nádvoří s patrovými arkádami na vás dýchne opravdová kamenná krása. Není divu, že je zařazen mezi nejcennější renesanční památky střední Evropy. Stavba představuje vývoj renesance od konce 15. do začátku 17. století. V roce 1840 tu vypukl velký požár, po kterém musela být stržena velká část zámku.