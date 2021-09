Brandýský zámek měli rádi králové i císaři

Po vzniku republiky se uvažovalo, že by brandýský zámek mohl být letním sídlem prezidentů, nakonec ale volba padla na Lány. Do objektu se nastěhovala státní správa lesů. Do užívání ho město získalo až v roce 1995. Následovala řada prací, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, to se stalo v roce 2004.