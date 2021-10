Zlatonosný Písek. Básnil o něm i Fráňa Šrámek

„V devadesátých letech minulého století prošel most rekonstrukcí, jeho základy byly ukotveny do skály,” říká náš doprovod. „Kdyby k tomu nedošlo, kdo ví, jak by most dopadl při povodních v roce 2002,” dodává. Z mostu tehdy byly vidět jen sochy a kříž s Kristem, vše ostatní bylo pod vodou. „Povodeň strhla velkou část zábradlí a dodnes na mostě můžete vidět, které kameny byly nahrazeny novými,” říká Vlasta Necudová.