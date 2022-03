Válka na Ukrajině zvýší ceny letenek, shodly se přední tváře letecké dopravy

Humanitární krize přišla nečekaně v závěsu hned za tou pandemickou. To byla příznačná nitka poselství, která protkala napříč konferenci zaměřenou na aviatiku a turismus v emirátu Rás al-Chajma.

„Nemyslím si, že může mnoho aerolinek ještě dlouho odolávat tomu, co se děje. Pokud se situace nevrátí do pořádku do nějakých šesti měsíců, očekávám, že část aerolinek celkovou situaci neustojí. Ředitelé leteckých společností se musejí dívat minimálně dva roky dopředu. Aktuálně je však řízení aerolinek jako řízení auta bez reflektorů v noci. Je tam příliš mnoho proměnných a obrovské množství neznámých, které aktuálně činí výhled dopředu skoro nemožným. Přidejte si do toho ještě tlak na udržitelnost a ředitelům aerolinek opravdu není co závidět,“ uvedl regionální viceprezident IATA (International Air Transport Association) pro Afriku a Blízký východ Kamil Al-Awádí.

Ceny ropy zdraží i ceny letenek, panuje shoda

Ten během své řeči uvedl, že se vážně obává kombinace volatility cen ropy, zvyšování poplatků letišť, které se tak snaží kompenzovat ztráty z posledních let, a zdražování handlingových firem. To vše se podle něj musí nutně promítnout do výsledné ceny letenek.

Kamil Al-Awádí z organizace IATA na summitu ve Spojených arabských emirátech Foto: Ras Al Khaimah Tourism Development Authority

„Pro rok 2022 jsme optimističtí. Důvodem je to, že lidí, kteří jsou ochotni cestovat, je letos výrazně více. Je samozřejmě nešťastné, co se děje na Ukrajině, a je otázkou, jak geopolitická situace v této oblasti zasáhne nejen zdejší region, ale letectví po celém světě. Pro aerolinky je dnes důležitý každý jeden cestující. Mohu se jen domnívat, že zvýšení cen paliva, které tento válečný konflikt bude znamenat, zasáhne světové aerolinie více než nižší počet cestujících z oblasti, který s sebou pravděpodobně konflikt také přinese,“ dodal Al-Awádí.

Také CEO jordánských aerolinií Royal Jordanian Samer Majali zmínil konflikt na Ukrajině, který podle něj zasáhne mnoho aerolinií nejen lokálně, ale i globálně.

Samer Majali z aerolinek Royal Jordanian Foto: Jakub Kynčl, Novinky

„Některé aerolinky už teď nemůžou operovat přes oblasti, přes které potřebují. To je jeden problém. Ten druhý ale bude globální a bude mít podobu zvýšení cen paliva. Připočítejte si k tomu také to, že aerolinie musí platit několik let předem za letadla, která si objednají. Pohyb cen paliva je v letectví přirozený faktor, který není ničím novým a aerolinie s ním počítají. Nejistota je však velká,“ uvedl Majali, který dodal, že pandemie koronaviru byla unikátní svým rozsahem i trváním.

Majali narazil také na to, že pandemie zdůraznila potřebu kompletní digitalizace v letectví. Skutečností je, že tradiční časopisy, palubní menu a tištěné nabídky duty free produktů z letadel zcela vymizely.

Šéf Air Arabia: Buď budeme růst, nebo budeme chránit

Na aktuální situaci v celém odvětví nahlédl z trochu větší hloubky Adel Al Ali, generální ředitel největšího nízkorozpočtového dopravce na Blízkém východě, Air Arabia.

„Letectví není jen o turismu, tvoří čtyři procenta celosvětového hrubého domácího produktu. Celosvětově v něm pracuje 58 milionů osob a pokud k němu začleníme i turismus, jde minimálně o 226 milionů lidí, přičemž některé země a regiony jsou na turismu zcela závislé. Co přinesl rok 2020? Nějakých 90 procent světových linek se zastavilo a situace uvěznila lidi na různých místech světa, léky se nedostávaly k lidem, ceny dopravy zboží se dramaticky zvýšily a obrovské množství lidí přišlo o práci,“ začal trochu zeširoka svou řeč Ali, aby však rychle přešel k její podstatě.

Adel Al Ali z aerolinek Air Arabia Foto: Jakub Kynčl, Novinky

„Mnohé země se snaží za každou cenu zachránit své národní dopravce a doplácí na to celá ekonomika. To je něco, co se musí změnit. Jsme na křižovatce, kdy se rozhodujeme, zda budeme růst, nebo chránit. Zatímco některé země se snažily přemýšlet dlouhodobě, jiné pro svá letiště jen navyšovaly různé restrikce. To není dobře, letiště jsou od toho, aby byla používána. Z mého pohledu jsou letiště něco jako autobusové zastávky, jen komplexnější,“ pronesl Ali a svou řeč pak zakončil poměrně optimisticky.

„Lidé chtějí po pandemii cestovat více. Snaží se najít balanc mezi prací a volným časem. Dva roky příliš neutráceli. Neměli restaurace, kam by se chodili stravovat, a destinace, kam by mohli cestovat. Mladá generace od 18 do 30 by teď nejraději cestovala každý víkend. Beru to tak, že kdykoli slyšíte letadlo, podíváte se nahoru na oblohu. A to je to, co musíme nyní dělat s celým odvětvím letectví. Vzhlížet k němu,“ dodal Ali.

Rusko a Ukrajina jsou silné turistické trhy

Zajímavý vhled na nejistotu destinací z aktuální situace na Ukrajině pak přinesl ředitel organizace RAKTDA, tedy turistického úřadu emirátu Rás al-Chajma Raki Phillips.

Ředitel turistického úřadu emirátu Rás al-Chajma Raki Phillips Foto: Ras Al Khaimah Tourism Development Authority

„Rusko je náš hlavní trh, Ukrajina je v první desítce. Je to pro nás nepříjemné. A je nám zcela jasné, že ač se nám podařilo se ctí překonat pandemii covidu s poklesem výrazně menším, než který měly jiné destinace, tak se kvůli situaci na Ukrajině v roce 2022 nemáme šanci dostat na čísla před pandemií v roce 2019. Taková je realita,“ předestřel Phillips vyhlídku, která čeká však mnoho dalších destinací. Třeba i Maledivy, kde jsou Rusové také nejčastějšími hosty. Ukrajinci jsou pak pro exotickou ostrovní destinaci devátým nejsilnějším trhem.

„Když před lety zkolaboval rubl, hodně turistických lokalit po světě tím bylo zasaženo. I my v Rás al-Chajma jsme si tehdy uvědomili, že je nutné diverzifikovat klientelu. I tak to pro nás ale může být citelný zásah. Důležitý je pro nás obecně východ Evropy, Itálie, Francie, Skandinávie a samozřejmě čekáme na otevření Asie. Jsem ale opatrně optimistický, že se vše v dobré obrátí,“ dodal s nadějí v hlase ředitel RAKTDA.

