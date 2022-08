Šumavské trojhradí: Legendy o Rabí, Velhraticích a Kašperku

Podél říčky Ostružná, dříve Pstružná, dojdete až k vile Jana Wericha, který tu trávil volné chvíle a chytal pstruhy, protože… „Pánbůh čas strávený na rybách do vyměřeného života nepočítá,“ říkával. Těch stezek v blízkosti zmíněných hradů jsou desítky.

Na břehu řeky Otavy se tyčí nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách s dominantní a ze všech směrů viditelnou obytnou věží – Rabí. V Česku je co do velikosti až třetí, za moravskými Helfštýnem a Hukvaldy. Rabí založili páni z Rýzmberka jako rodové sídlo. Hrad máme spojený především s roky 1420 a 1421, kdy ho pod vedením Jana Žižky dobyli husité.

Druhé obléhání se stalo vojevůdci osudným. Žižka řídil dobývání pod hruškou, když se snažil přesvědčit velitele obrany Přibíka Kočovského, aby se vzdal, ten vystřelil z kuše, ale trefil hrušku. Tříska zasáhla Žižku do zdravého oka a on téměř oslepl.

O první oko přišel podle jedné z legend už v deseti letech při potyčce s rožmberskými hordami, podle jiné se tak stalo v bitvě u Grünwaldu. Pikantní je, že na různých vyobrazeních má Žižka pásku přes levé oko, ale jiní malíři mu zakryli to pravé. Tak či onak, o to zdravé přišel u Rabí. Když procházíte sami či s průvodcem ruiny mohutného hradu, říkáte si, jak ho mohli husité tak lehce dobýt a vypálit.

Největší rozkvět zažil hrad za Půty Švihovského, pak už to s ním šlo z kopce. Opravdu tvrdou ránu mu zasadila třicetiletá válka, definitivní konec nastal po požáru v roce 1710. Hrad rozebírali místní jako stavební materiál, alespoň pár kamenů byste našli prakticky v každém domě v Rabí i okolí. K lepšímu se situace začala obracet v padesátých letech minulého století, v roce 1978 se pak stal dokonce národní kulturní památkou.

V blízkosti hradu pohodlně zaparkujete a dobrý šumavský bramborák i jiné občerstvení si můžete dát přímo v podhradí. Rabí určitě stojí za návštěvu, kromě zajímavých zbytků budov se z věže nabízí i nádherný výhled do okolí.

„Král Karel s Buškem z Velhartic teď zasedli si k dubovému stolu…,“ také se vám vybavila Nerudova Romance o Karlu IV.? Znají ji i mladí, a to je potěšující. Velhartice mohou být druhým zastavením. Z původního hradu zbyly především věž Putna, unikátní most, který spojoval části hradu, a palác Rajský dům, jenž tvořil ve středověku nejpříjemnější obytnou část hradu, postaven byl ve tvaru písmene D a umístěny jsou v něm zajímavé nálezy.

Z věže je pak hezký výhled do okolí, třeba na kopec Borek, kde se dříve dolovalo zlato. Však také nedaleká Otava, ale i Ostružná pod hradem a okolní potoky byly zlatonosné. A prý ještě jsou…

Zlato a poklady se Velharticím staly málem osudné. Když za třicetileté války koupil Velhartice plukovník Martin de Hoeff-Huert, nechal mezi dvěma částmi hradu postavit renesanční palác, říká se mu zámek, kde jsou k vidění zajímavé předměty z té doby. Například honosné dámské róby, ovšem dnes by je oblékly jen trochu odrostlejší školačky.

Unikátní most spojoval části hradu Velhartice.

Španělský majitel prý nashromáždil velké jmění a poklad měl ukrýt ve sklepení chátrajícího hradu. Ale kde… Desítky hledačů z okolí i daleka nic nenašly, zato podkopaly zbytky hradu natolik, že se jeho některé části zřítily. Když nenašli poklad, odvezli si alespoň stavební materiál… Naštěstí neodnesli všechno, takže je pořád co obdivovat.

Když půjdete z parkoviště k řece, určitě se zastavte v řezbářství a nechte si pustit Velhartický pohyblivý betlém. Vyhněte se však starému velhartickému hřbitůvku s kostelem sv. Máří Magdalény. Zjevují se tu prý umrlí, místo je doslova prostoupeno zlem. To věděl už Karel Jaromír Erben, tajemné místo ho inspirovalo k napsání balady Svatební košile, jeho nejstrašidelnější.

Po nich tu sice nic nezbylo, ale dva prohlídkové okruhy vám nabídnou zajímavé pohledy na vývoj a přeměny hradu i to, jak se na něm žilo. Kašperk je opředen mnoha pověstmi, například o skřítcích, Lesní matce, která pomohla zbloudilým dětem, nebo Šplhavci, jenž lezl po zdech hlavou dolů a děsil pocestné. Z přístupné věže je pak nádherný rozhled po Šumavě.

U Kašperku dobře zaparkujete a dáte si i občerstvení, jen to je na hrad necelé dva kilometry převážně do kopce. Karel IV. ani pozdější majitelé nepočítali s tím, že budeme chtít dojet auty co nejblíž. Procházka lesem je určitě osvěžující. Projít se můžete i ke zřícenině nedalekého Pustého hrádku, tato tvrz byla už v době výstavby Kašperku zříceninou.