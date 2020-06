Srí Lanka od srpna otevře hranice turistům. Budou ale muset dodržovat řadu nařízení

Sérii opatření vláda hájí. „Přestože to může být nepohodlné, je nezbytné všechny chránit,“ uvedla podle deníku Telegraph.

Ještě před vstupem do země budou muset turisté předložit prohlášení o negativním testu na covid-19, které nesmí být starší 72 hodin. To ale zdaleka není všechno — testování se nevyhnou ani během pobytu. Hned po příletu na letiště podstoupí rychlotest, další testování bude nutné zopakovat po čtyřech až pěti dnech.

Minimální doba pobytu na ostrově je stanovena na pět dní a ty, kteří budou chtít v zemi strávit více než deset dní, bude čekat v pořadí již třetí test. Pokud by někdo vykazoval symptomy nákazy, bude nucen nastoupit do karantény na čtrnáct až jednadvacet dní v určeném hotelu. Zařízení, kde budou moci turisté přenocovat, také určí vláda.

Další novinkou je navýšení ceny víza, které za normálních okolností vyjde na čtyřicet dolarů , v přepočtu přibližně 950 korun. Nyní budou muset lidé sáhnout hlouběji do kapsy, cena víza se totiž vyšplhá na sto dolarů, tedy téměř 2 400 korun.

Posledním omezením je zákaz využívání veřejné dopravy. To by mohlo mimo jiné zpřetrhat plány mnohým návštěvníkům, kteří by měli v plánu vyhlášené cesty vlakem v horách mezi čajovými plantážemi.