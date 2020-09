Romantický hrad Beckov si prý nechal vystavět bláznivý šašek od svého pána

Hradu nechybí legendy, třeba ta o vzniku a pojmenování hradu, kdy Stiborův dvorní šašek Becko svého pána při lovu tak bavil svými kousky, že mu urozený pán slíbil splnit přání. A Becko požádal, aby do roka a do dne mu vystavěl pěkný hrad. Stibor slib dodržel a hrad po svém bláznovi, jak se šašci často nazývali i chovali, hrad i pojmenoval. Ostatně Beckovu škorni na hradě stále najdete zavěšenou v bráně.

Pravděpodobně ten samý pán, setkáváme se s tvarem Stibor, Štibor i Ctibor, pak se zase zachoval dost krutě k jednomu ze svých poddaných, který bránil své děti před pánovým loveckým psem a přitom ho poranil. Odměnou mu bylo svržení z hradeb, leč chudák stačil vyřknout kletbu, povolávající Ctibora - opět do roka a do dne, na Boží soud. A tak se stalo, právě o svatbě Ctiborovy dcery ho uštkla zmije a on, oslepen, spadl z hradeb v těch samých místech, kam před rokem svrhl nebohého vazala.

Jiná varianta zmiňuje zase psa téhož majitele, který napadl žebráka, prosícího o skývu chleba. Pokousaný nuzák se bránil a psa udeřil holí, a to bylo to zaskučení, které na lovu odpočívajícího Ctibora vyrušilo. Rozhněvaný lovec žebráka odtáhl za vlasy k propasti, kam ho shodil. Nebylo však třeba vyčkávat rok, zmije ho vytrestala zakrátko při pokračování v odpočinku, kdy mu vlezla ústy až do hloubi těla a on zraku zbaven skončil stejně tak na dně zemské jámy, do které vhodil žebráka.