Zámek Strážky, slovenská kulturní památka, zaujme i jedinečnou sbírkou Ladislava Medňanského

Jeho otec, katolík, byl urozeného původu coby příslušník šlechtického rodu Mednyánszkých a Horváthových-Stančičových, matka vyznávala pro změnu víru evangelickou, takže se jednalo o smíšené manželství. Když malému Ladislavovi Jozefovi Baltazarovi Eustachovi, jak byl pokřtěn, bylo deset let, odstěhovala se rodina do zámečku ve Strážkách, rodiště matky.

Ve Strážkách je k vidění i jeho práce a dobové fotografie z období první světové války, kdy z vlastního rozhodnutí narukoval do blízkosti bitevní vřavy na frontu v Haliči jako vojenský malíř. Bylo mu tehdy dobrých 62 let! Často se vracel do rodného Beckova, i když během cest poznal krajiny Chorvatska, Rakouska a Uherska, Itálie i Francie, včetně Barbizonu a Montmartru. Roku 1918 se odstěhoval ke svému příteli, malíři Gyulovi Kláberovi, a v náručí jeho ženy zemřel na krvácení do mozku 17. dubna 1919.