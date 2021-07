Řekové pláčou: Tak málo turistů je katastrofa

Povinnost roušek na rozdíl od jiných jižních evropských států neplatí venku, pouze v městské dopravě a v obchodech. Na neočkované čeká při cestě do zeleného Řecka test tam, od 9. července i při návratu do Česka.

„Je to tak smutný pohled na prázdné pláže. Přitom vše je připravené. Jak tady na Krétě, tak jinde je tak strašně málo turistů, že jestli to takhle bude celou sezonu, bude to pro nás katastrofa,“ řekl jeden z krétských podnikatelů.