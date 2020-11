Nechte sjezdovky přes Vánoce zavřené, žádá Německo ostatní evropské země

Německá kancléřka Angela Merkelová znovu občany požádala, aby se vyhnuli veškerému nepotřebnému kontaktu, uvádí server CNN. Znamená to mimo jiné, že by neměli podnikat ani soukromé turistické výlety. „Blíží se lyžařská sezona. Snažíme se v Evropě domluvit, zda bychom zvládli uzavřít všechny skiareály,“ vysvětlila Merkelová a dodala, že najít shodu například s Rakouskem bude velmi obtížné.

Německo minulou středu rozhodlo o prodloužení lockdownu, a to do 20. prosince, přičemž opatření se protáhnou spíše až do ledna. „Bohužel nemůžeme slíbit, že během Vánoc a kolem Nového roku přijde uvolnění. Vánoce mohou být bezpečným obdobím. Nechceme, aby během nich došlo k velkému šíření,“ vysvětlila Merkelová.