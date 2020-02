Kjóto zeje kvůli koronaviru prázdnotou. V ulicích je prý víc opic než turistů

Skupina obchodníků z kjótské čtvrti Arašijama spustila kampaň, pomocí které by ráda turisty nalákala zpět. Nikoli však do obvykle přeplněných ulic, právě naopak. Plakáty zobrazují vylidněné centrum a prázdno na populárních místech. „Už je to nějaká doba, co bylo v ulicích víc opic než lidí,“ píše se na jednom z plakátů.