Historik zachraňuje zámek na Ústecku

Zámek byl podle něj v katastrofálním stavu, střecha byla propadlá, trámy visely dolů. Pak začalo postupné vyklízení, na kterém pracoval jen s manželkou. „Chceme, aby to tu jednou bylo přístupné veřejnosti, aby tu byly nějaké expozice, aby to tu žilo, aby tu byly nějaké akce,“ uvedl Kilián.

„Krom dodělání střechy bychom rádi přes zimu ošetřili trámy napadené houbou. Příští rok pak chceme opravit propadlou klenbu v jedné z místností,“ vypočítal Kilián nejbližší plány. Pak by měla na řadu přijít okna. „Celou dobu říkám, že to budeme opravovat dvacet let, jedeme pátý rok, tak patnáct let nás ještě čeká, když budu optimista, tak dvanáct,“ doplnil.