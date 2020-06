Dovolená v izolaci jako nová luxusní komodita

Podle amerického cestovního portálu Points Guy by skoro třetina Američanů zvážila letní dovolenou v období od června do konce srpna. Mezi nimi zejména lidé, kteří příliš nemusí hledět na rozpočet a mají tak značně širší možnost volby.

„Zažíváme redefinici slova luxus,“ uvedla Eliza Scott Harrisová, šéfka společnosti Indagare, která se zaměřuje na luxusní prázdniny. „Je to méně o nějakém wow faktoru, co se týče designu, a více o soukromí, které si můžete dopřát,“ vysvětluje.

Skotský cestovní ruch by se měl podle něj soustředit na typ dovolené, v jehož rámci by turisté v podstatě neopustili svou luxusní izolaci, maximálně by si dělali výlety do dalších odlehlých oblastí na venkově.