Češi utíkají před koronavirem do zahraničí. Do některých destinací mohou nadále bez testu

„Využili jsme toho, že do Tuniska se může cestovat bez testu. Chceme teplo a chceme trochu vypustit tu dnešní realitu tady,” řekla Novinkám jedna z pasažérek sobotního letu na tuniský ostrov Džerba. „Strach nemáme, to bych nesměla jít ani nakoupit, kdybych měla strach,” dodala.

„V podstatě je to téměř všude s koronavirem lepší než v České republice. Tak si jedeme trochu odpočinout při zachování veškerých bezpečnostních opatření,” zmínila další cestující.

Podle ředitelky cestovní kanceláře Fantasy Travel Šárky Holakovské je teď mezi Čechy největší zájem právě o Tunisko a Egypt. „Aktuálně se v těchto destinacích rekreuje téměř tisíc českých klientů. Tunisko je v tuto chvíli jedinou blízkou prázdninovou destinací, kam není potřeba negativní test na covid-19, a to ani po příletu do země, ani po návratu do ČR,” uvedla.